Guerre au Tigré : Joe Biden condamne des violations des droits humains "inacceptables" et exhorte à un cessez-le-feu

Joe Biden appelle au calme. Le président des Etats-Unis a condamné, mercredi 26 mai, des violations des droits humains "inacceptables" dans la région éthiopienne du Tigré et a exhorté à un cessez-le-feu immédiat. "Je suis profondément inquiet de l'escalade de la violence et l'approfondissement des fractures régionales et ethniques dans plusieurs régions de l'Ethiopie. Les violations des droits humains à grande échelle qui ont lieu dans le Tigré, notamment des violences sexuelles, doivent cesser", a expliqué Joe Biden dans un communiqué.

Plus de six mois après le lancement d'une opération militaire annoncée comme rapide par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, les combats et exactions entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré se poursuivent dans la région du Tigré, une région du nord de l'Ethiopie, où un risque sérieux de famine plane depuis plusieurs mois. Le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) s'est lui dit mercredi "profondément alarmé" par les arrestations de centaines de déplacés dans la région.

Washington coupe son aide économique à l'Ethiopie

Les Etats-Unis, qui ont coupé leur aide économique à l'Ethiopie, ont récémment annoncé qu'ils allaient imposer des sanctions contre des officiels éthiopiens et "faire pression" sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) pour geler ses financements : pour le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, le gouvernement éthiopien n’a pas pris de mesures significatives pour mettre fin aux hostilités au Tigré.