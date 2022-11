Ethiopie : un premier convoi d'aide alimentaire de l'ONU au Tigré depuis le cessez-le-feu

Une livraison vitale. Un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) est entré mercredi 16 novembre dans la région éthiopienne du Tigré, le premier du genre depuis la signature début novembre d'un accord destiné à mettre fin à deux ans de conflit dans le nord de l'Ethiopie. Au total, quinze camions chargés de denrées alimentaires ont pu accéder à cette zone ravagée par la guerre civile et la famine.

.@WFP convoy just entered North West #Tigray via #Gondar corridor for the first time since June 2021. Critical relief food will now be delivered to communities in Mai Tsebri town in coming days.



More food, nutrition, medical cargo will follow imminently, via all routes possible. pic.twitter.com/CQ7u0AraNM — WFP_Ethiopia (@WFP_Ethiopia) November 16, 2022

L'acheminement d'aide humanitaire était jusqu'ici empêché par les forces et milices de l'Amhara, une région voisine, qui ont épaulé l'armée fédérale éthiopienne contre les rebelles tigréens. "De l'aide alimentaire vitale va désormais être distribuée dans les prochains jours à la population de la localité de Mai Tsebri", située à une trentaine de kilomètres à l'intérieur du Tigré, poursuit le PAM, et "de la nourriture et du fret médical supplémentaire va suivre de façon imminente, via tous les itinéraires possibles".

Les chefs militaires des deux camps ont paraphé samedi un document de mise en oeuvre de cet accord, notamment concernant le désarmement des rebelles, le rétablissement des services et la livraison "sans entrave" d'aide humanitaire au Tigré. La région est quasiment coupée du monde depuis plus d'un an et manque cruellement de nourriture, de médicaments, de carburant et d'accès aux services de télécommunication. Selon une estimation du PAM (article en anglais), 5,4 millions d'habitants du Tigré souffrent de la faim à cause du récent conflit.