Ethiopie : plus de 9 millions de personnes souffrent de la faim dans le nord du pays, selon l'ONU

La région est en proie depuis plus d'un an à la guerre. Plus de neuf millions de personnes ont désormais besoin d'aide alimentaire dans le nord de l'Ethiopie, a affirmé vendredi 26 novembre le Programme alimentaire mondial des Nations unies. Selon un communiqué de l'organisation onusienne, 9,4 millions de personnes y souffrent de la faim "en conséquence directe du conflit en cours", contre environ 7 millions en septembre.

"La région Amhara [où les combats se déroulent en ce moment] a observé la plus grande progression des chiffres avec 3,7 millions de personnes désormais en besoin urgent d'aide alimentaire", explique le Programme alimentaire mondial, alors que de la nourriture a été distribuée cette semaine pour la première fois depuis que ces villes d'Amhara ont été prises par les rebelles il y a près d'un mois.

Les récents développements du conflit en Ethiopie, où les rebelles tigréens menacent de marcher sur la capitale Addis-Abeba, inquiètent la communauté internationale, qui tente d'obtenir un cessez-le-feu. Plusieurs Etats, dont le Royaume-Uni, la France et les Etats-Unis, ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays.