En Ethiopie, le parc national des monts Simien est la proie des flammes

Voilà maintenant trois semaines que le feu a repris, jouant avec les nerfs des pompiers. A peine le croit-on vaincu qu’il repart de plus belle, échappant de nouveau au contrôle. Le dernier feu en date, le 9 avril 2019, a détruit près de 350 hectares de prairies. Le vent et des herbes sèches ont attisé l’incendie qui désormais est contenu dans des ravins.

Les autorités sud-africaines ont dépêché sur place six avions bombardiers d’eau. Des experts d’Afrique du Sud, du Kenya ou encore de France sont venus apporter leur assistance pour combattre le feu. Les derniers en date viennent d’Israël.

Fire extinguishing helicopters and technical experts from different countries have arrived in Gonder city to begin the fire fighting work in Semien National Park. #PMOEthiopia pic.twitter.com/S1zK3ItEaY