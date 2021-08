Zanzibar donne son feu vert à la construction d’une tour de 70 étages sur une île artificielle

Les autorités de Zanzibar ont donné leur feu vert à la construction d’une tour de 70 étages sur une île artificielle, située loin du centre historique. Ce qui pourrait devenir le plus haut gratte-ciel d'Afrique subsaharienne, devrait coûter au moins 1,3 milliard de dollars. Un budget qui dépasse de 60% le budget annuel de l'archipel tanzanien semi-autonome.

Une île artificielle

D'une hauteur de 70 étages, la tour commerciale baptisée "Zanzibar Domino" sera développée à 15 kilomètres du centre historique de Stone Town, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le projet prévoit la création d'une île artificielle dans le lagon, ainsi qu'un port de plaisance pour les yachts et les navires de croisière.

Le ministre d'État au Travail, à l'Économie et à l'Investissement de Zanzibar, Mudrik Ramadhan Soraga, a affirmé que le projet renforcerait "les efforts du gouvernement pour attirer davantage d'investisseurs locaux et étrangers dans les îles".

Attirer les touristes et voyages de noces

Cette tour abritera appartements, hôtels de luxe, un terrain de golf et une chapelle de mariage, selon un communiqué du cabinet de design de l’architecte xCassia, du groupe tanzanien AICL et de l'Ecossais Crowland Management Ltd, les sociétés engagées dans le projet.

Selon le fondateur et directeur du cabinet design xCassia chargé du "geste architectural", Jean-Paul Cassia, l'idée de construire le bâtiment sur une île artificielle était un rêve de dix ans et est devenue une réalité après la découverte d'un site et d'investisseurs.

" Le projet a l'allure d'une icône dont tout le monde pourra se souvenir. Il ne lui manquait qu'un investisseur visionnaire et un site adapté pour en faire une réalité" Jean-Paul Cassia, directeur du cabinet design xCassia AFP

"Icone architectural"

Pour le PDG de Crowland Management Ltd, Emmanuel Umoh, "le bâtiment devrait être une caractéristique emblématique qui facilitera le tourisme et la culture et offrira des opportunités commerciales."

Une fois terminé, l'immeuble sera le deuxième plus haut bâtiment d'Afrique après l'Iconic Tower, haute de 80 étages, actuellement en construction en Egypte.

Un projet étonnant de béton, déjà critiqué à l’heure du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Une architecture qui risque de fortement trancher avec les magnifiques palais arabo-africains de la vieille ville de zanzibar.

Célèbre pour ses eaux turquoises et ses plantations d'épices, Zanzibar dépend très largement du tourisme, secteur durement frappé par la pandémie de coronavirus, qui a décimé plusieurs dirigeants du pays.