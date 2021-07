Franck Galland explique l’importance de l’eau au sein des conflits mondiaux

Auteur du livre "Guerre et eau", Franck Galland évoque plusieurs enjeux hydriques au sein de conflits mondiaux.

Franck Galland est l’un des meilleurs analystes européens des questions géopolitiques et sanitaires liées aux ressources en eau. Il est l’auteur du livre Guerre et eau, dans lequel il revient sur plusieurs enjeux hydriques importants. À commencer par le problème d’eau de l’armée française en 1914 : "L’armée française entre en guerre sans avoir pensé à l’eau dans la manœuvre militaire. Nous avons perdu des dizaines de milliers de soldats à cause de maladies hydriques sur les premières semaines, sur les premiers mois de l’année 1914."

Le Nil, une zone de tension particulièrement inquiétante

Pour régler de nombreux problèmes liés à l’eau, l’armée française s’est réorganisée en prenant pour modèle ses alliés avec deux biais d’alimentation : l’eau en bouteille et l’eau traitée. Franck Galland évoque également le problème de la guerre contre l’eau qui accentue le rapport entre les faibles et les forts. Mais la zone de tension particulièrement inquiétante actuellement est pour lui le problème d’eau qui touche le Nil : "Les Soudanais et les Égyptiens ont émis d’importantes protestations concernant le grand barrage de la Renaissance voulu par l’Éthiopie. Pour l’Égypte, cette eau du Nil est stratégique. C’est une question de souveraineté."