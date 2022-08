Egypte : l'étudiant français Yann Bourdon, disparu depuis un an, est rentré en France

Il n'avait plus donné de signe de vie depuis le 4 août 2021. Yann Bourdon, étudiant français de 27 ans voyageant en Egypte, est rentré en France, a annoncé à franceinfo Sarah Sakouti, officier légal au sein du Committee for Justice, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Genève, confirmant une information de BFMTV. "Le 9 août, il s'est rendu au consulat français du Caire. Il a communiqué au téléphone avec sa sœur et par la suite avec sa maman", relate Sarah Sakouti, mercredi 17 août.

Le billet d'avion pour son retour à Paris, le 10 août, a été payé par les autorités égyptiennes "à notre grande surprise", commente Sarah Sakouti. "Il va bien, mentalement et physiquement", détaille encore la juriste, en contact régulier avec la famille de Yann Bourdon.

Où était passé cet étudiant en master d'histoire de la Sorbonne ? "Par respect pour Monsieur Bourdon, nous tenons à respecter son silence quant aux raisons de sa disparition", peut-on lire dans un communiqué du Committee for Justice.

It is with pleasure and relief that we inform you that on August 9, 2022 Yann presented himself at the French Consulate in Cairo, Egypt and returned to France the next day.

Thank you all for your help and support in the search for our loved one. pic.twitter.com/TpCQhfXBGl