Egypte : Donald Trump satisfait du "très bon travail" du président Sissi

C’est la deuxième fois sous la magistrature de Donald Trump que le président égyptien a droit aux honneurs de la Maison Blanche alors qu’il n’avait jamais été invité par son prédécesseur, Barack Obama.

Salué par un tweet du président américain, l’homme fort du Caire a reçu l’approbation de l’administration américaine pour son action, en dépit de multiples mises en garde sur la réforme constitutionnelle qu’il a engagée et qui lui permettrait de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2034.

Today, it was my great honor to welcome President @AlsisiOfficial of the Arab Republic of Egypt to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/yBox7EhToT