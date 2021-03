Canal de Suez : le porte-conteneurs "Ever Given" remis à flot, le trafic va pouvoir reprendre

L'opération de déséchouage a été couronnée de succès. Le porte-conteneurs Ever Given a été remis à flot lundi 29 mars, a annoncé annonce l'Autorité du canal de Suez (SCA) dans un communiqué (en anglais). Le navire s'était encastré dans les berges sableuses du canal, mercredi 24 mars, bloquant complètement ce nœud important de l'économie mondiale, qui voit passer environ 10 % du commerce mondial.



Le navire de 400 mètres de long et de plus de 220 000 tonnes, battant pavillon panaméen, avait commencé à bouger après la libération de sa poupe dans la matinée. Les manœuvres se sont ensuite poursuivies à l'aide de dix remorqueurs géants, jusqu'à ce que le navire se retrouve de nouveau brièvement coincé en travers du canal, selon des sites de visualisation du trafic maritime et des témoins sur place.

Un embouteillage de 425 navires

Le navire s'est finalement retrouvé dans le sens de la circulation au milieu du canal, avec sa poupe et sa proue libérées. "Nous l'avons dégagé !" s'est félicitée dans un communiqué la Royal Boskalis Westminster, mandatée pour le sauvetage du bateau. Selon l'entreprise néerlandaise, 30 000 mètres cube de sable ont été dragués et 13 remorqueurs déployés.

La navigation dans le canal de Suez pourra reprendre immédiatement après "le rétablissement complet de la direction du navire" et son "acheminement vers la zone d'attente de Bitter Lakes pour inspection technique", a indiqué la SCA.

Selon la revue spécialisée britannique Lloyd's List, le blocage du canal a créé un embouteillage de 425 navires qui attendaient de pouvoir franchir cette voie longue de quelque 190 km reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Chaque jour, 5,1 milliards de dollars de marchandises transitent par le canal de Suez en direction de l'Europe et 4,5 milliards de dollars vers l'Asie.

The Egyptian Team of the Tug boat “Mashhour” (pronounced mash- hoor) celebrates the success of freeing the #EverGiven After it got stuck in the Suez Canal.

They are chanting: Mashhour is number 1” pic.twitter.com/kZfFYvLP5f — Anas Alhajji (@anasalhajji) March 29, 2021

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi n'avait pas attendu la fin du renflouement pour se féliciter en fin de matinée d'une opération "réussie", le célèbre canal étant une importante source de revenus pour le pays. La remise à flot du navire a été saluée par de nombreux coups de klaxons des bateaux alentours, alors que le navire commençait à remonter lentement vers le nord du canal, ont constaté des journalistes de l'AFP.