Afrique : quel avenir donner à sa jeunesse ?

C'est un enjeu de taille. En 2050, plus de la moitié de l'Afrique sera âgée de moins de 25 ans, mais ces jeunes risquent de ne pas trouver de travail. Actuellement, pour quatre jeunes en âge de travailler, il n'y a qu'un emploi. 60% de la jeunesse africaine est au chômage. Cela favorise une instabilité politique avec une jeunesse pleine de défiance à l'égard de ses dirigeants, ainsi que les migrations.

Agriculture et numérique

L'une des solutions pourrait être le développement rural. Selon un rapport de la Banque mondiale, investir dans l'agriculture permettrait d'éviter l'exode de la jeunesse et d'offrir un premier emploi à des jeunes non qualifiés. L’autre piste, c'est le numérique. Les jeunes Africains sont très connectés et pourraient valoriser cette compétence. Le secteur du digital est en pleine croissance. Enfin, les investissements publics dans l'éducation et la formation sont indispensables.

