Côte d'Ivoire : un "Superphone" à assistance vocale dans une soixantaine de langues africaines

La particularité de ce téléphone mobile "made in Africa" réside dans le fait qu'il peut être guidé par la voix et utilisé par des gens qui ne savent ni lire, ni écrire.

Fruit de sept années de travail, le "Superphone" conçu et fabriqué en Côte d’Ivoire est d'un téléphone sans clavier créé dans l'objectif de faciliter l'accès aux différents services de la téléphonie mobile aux personnes illettrées.

Équipé d'un système d'exploitation unique à l'entreprise, le téléphone intelligent de Cerco intègre déjà 17 langues ivoiriennes, comme le baoulé, le bété ou le dioula, et 50 autres langues du continent africain comme le wolof mais aussi l'anglais, le français, l'espagnol ou l'arabe.

"On n'a pas fait un smartphone, on a fait un Superphone, c'est une révolution" Alain Capo-Chichi, créateur de l'entreprise ivoirienne Cerco AFP

Assistance vocale

A l’origine de cette innovation, le Béninois Alain Capo-Chichi, président de l'entreprise Cerco basée depuis 20 ans en Côte d’Ivoire. Ce téléphone à reconnaissance vocale, "made in africa", est en mesure d'exécuter n’importe quel ordre : il suffit pour cela de lui parler.

Des opérations de la vie quotidienne telles que consulter le solde de son compte, comprendre un document ou pouvoir correspondre avec les administrations, sont rendues possibles par la simple activation de l'assistant vocal "Koné" intégré au "Superphone".

Alain Capo-Chichi a conçu ce nouveau produit de la téléphonie mobile en s'inspirant de ses parents : "Mes deux parents ne sont pas allés à l’école, ils ne savent pas lire ni écrire, et très tôt, j’ai vécu la frustration que peut avoir un parent quand tu lui tends une lettre et qu’il ne sait pas la lire (...). Quand j’ai eu la chance de faire ma thèse de doctorat, tout mon espoir a été de trouver comment créer un produit pour essayer de soulager ces personnes-là", a-t-il expliqué.

A en croire les informations fournies par les promoteurs de la marque ivoirienne, des milliers de modèles allant de 30 000 à 60 000 francs CFA (entre 45 et 90 euros environ) de ce téléphone auraient déjà été vendus en quelques semaines. "Je viens acheter ce téléphone pour mes parents qui sont au village et ne savent ni lire ni écrire", explique Floride Jogbé à l’AFP, séduite par les campagnes de publicité relayées sur les réseaux sociaux.

La promesse d'un smartphone facile à utiliser

Misant sur 3 000 bénévoles mobilisés à travers l'Afrique, Cerco ambitionne d'intégréer au total 1000 langues africaines à son téléphone. Objectif : pouvoir toucher près d'un milliard de personnes en Afrique, soit plus de la moitié de la population actuelle du continent, en croissance constante.

"L'offre actuelle arrive quand même à satisfaire les gens. Avec les services de messages vocaux proposés par WhatsApp par exemple, une grande partie du problème est déjà résolue", tempère Jean-Marie Akepo, expert en télécommunications. Ce dernier plaide pour un "logiciel avec des langues locales qu'on pourrait installer sur n'importe quel smartphone".