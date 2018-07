Commerce électronique : l'Afrique, un marché juteux ?

En l'absence des leaders mondiaux Amazon et Ali Baba sur le continent africain, leurs concurrents s'en donnent à coeur joie. Et en Afrique, la meilleure entreprise d'e-commerce, Jumia, est française. Tout est parti de l'idée d'un entrepreneur français. "En Afrique, il y a peu de centres commerciaux où les gens peuvent faire du shopping. Mais la classe moyenne se développe et les connexions à Internet explosent. Cette tendance est irréversible", constate Jérémy Hodara, qui a fondé Jumia en 2012.

400 millions d'internautes africains

Pour acheminer les produits, les livreurs se déplacent à l'aide de tricycles motorisés en ville. Et les clients sont ravis. "À Abidjan, c'est difficile de circuler. Les livraisons, ça me rend vraiment service", explique un consultant en produits pharmaceutiques, qui vient de se faire livrer des chaussures. Les campagnes ne sont pas en reste, puisque 60% des ventes sont réalisées hors des centres urbains.

