Centrafrique : l'ONG Human Rights Watch accuse les paramilitaires russes de meurtres et torture sur des civils

Détentions arbitraires, tortures, exécutions extra-judiciaires... Les organisations paramilitaires russes qui soutiennent le pouvoir en Centrafrique ont commis "de graves abus" sur des civils, dont des meurtres et tortures, "en toute impunité" depuis 2019, d'après un rapport de l'organisation Human Rights Watch (en anglais) publié mardi 3 mai.

L'ONG affirme détenir des "preuves convaincantes" que "des hommes parlant russe" ont "battu" puis "abattu" 12 hommes "non armés" arrêtés à un barrage routier, en juillet 2021. Le rapport évoque aussi des détentions arbitraires et exécutions sur des "hommes arrêtés au hasard dans la rue" en juin de la même année.

L'ONU et de nombreux pays occidentaux dénoncent la présence de mercenaires du groupe russe Wagner dans le pays, plongé dans la guerre civile depuis 2013. Des centaines de paramilitaires russes soutiennent le régime centrafricain depuis 2018, et des centaines d'autres ont été envoyés en renfort fin 2020 à la demande du président Faustin Archange Touadéra, pour repousser une offensive rebelle qui menaçait Bangui. Mais leurs missions restent opaques, et ils ont déjà été accusés d'avoir massacré plus de 200 civils ces derniers mois.