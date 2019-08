Centrafrique : constitution d'un parti rassemblant chrétiens et musulmans

Malgré l'accord de paix entre milices et gouvernement centrafricain en février 2019, les violences se sont poursuivies dans le pays. Entre racket et violences communautaires, la stabilisation du pays n'avance guère à un peu plus d'un an des élections prévues en décembre 2020.

Sébastien Wénézoui, en 2014, à Bangui. Il était alors porte-parole de la principale milice anti-balakas. (THIERRY BRESILLON / ANADOLU AGENCY / AFP¨)