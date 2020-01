Cameroun : une association créée par un ophtalmologue pour aider les plus démunis

Ici, on l'appelle le médecin des yeux. Jean-Marie Jigté est ophtalmologue. Depuis 2005, il a créé une association pour apporter des soins aux plus démunis. France 3 l'a suivi dans un village reculé de l'est du Cameroun. Sur 200 habitants, 10 sont atteints de cécité. Marc Mama Nkoa explque : "Je n'ai encore jamais été consulté, c'est la première fois que je consulte j'ai 74 ans ".

"Il est de notre devoir de venir vers eux"

C'est très rare ici qu'un spécialiste propose des consultations aux habitants. Parmi les enfants du village, le petit Dieudonné a visiblement un problème à l'oeil gauche jamais détecté jusqu'aujourd'hui. "Apparemment le muscle a lâché,ce qui fait que la paupière ne peut pas se lever normalement du coup l'enfant pour voir certaines distances est obligé de lever la tête et quand l'enfant lève la tête il y a une déviation de la pupille. Il est de notre devoir de venir vers eux dépister et prendre en charge pour palier ce problème", indique Jean-Marie Jigté.