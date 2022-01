Le Burkina Faso sous tension après une tentative de coup d’état

La France appelle ses 4 000 ressortissants à la plus grande prudence au Burkina Faso. En effet, la confusion règne après une tentative de coup d’Etat. Les putschistes affirment détenir le président du pays.

Le véhicule de la garde présidentielle est criblé de balles, à quelques mètres seulement de la résidence du chef de l’état. A la télévision, des militaires affirment avoir arrêté Roch Kaboré, le président burkinabé.





Plus de 2000 morts causés par les attentats djihadistes

La mutinerie a débuté hier, le 23 janvier. Des coups de feu ont été entendus dans le pays. Une rébellion pour dénoncer l’impuissance de l’état face aux multiples attentats des djihadistes qui ont fait plus de 2000 morts au Burkina Faso. La colère grondait depuis novembre dernier, mais c’est l’assassinat de 53 gendarmes qui "a entraîné une sorte de soulèvement, non seulement au sein de l’armée, mais aussi populaire", explique Antoine Glazer, fondateur de "La lettre du continent". Plus de 4000 Français résident actuellement au Burkina Faso