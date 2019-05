Otages français libérés au Burkina Faso : un retour en France entre soulagement et tristesse

Visiblement soulagés, les deux ex-otages français Laurent Lassimouillas et Patrick Picque ont été accueillis à l'aéroport de Villacoublay samedi 11 mai par Emmanuel Macron. Une cérémonie extrêmement sobre, entre soulagement et tristesse. Et une déclaration très brève préparée à l'avance. "Nos premières pensées vont aux deux militaires qui ont donné leur vie pour nous libérer de cet enfer. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Leur sacrifice donne un sens à nos vies et à celles de tous les Français qui défendent les valeurs de la République", a déclaré Laurent Lassimouillas.

Un hommage à leur guide

Le président de la République ne s'est pas exprimé. Il ne prendra la parole que mardi 14 mai pour l'hommage aux militaires tués. C'est à l'abri des regards que Laurent Lassimouillas et Patrick Picque ont ensuite retrouvé leurs familles. Dans la matinée, les deux ex-otages avaient fait une brève apparition à Ouagadougou (Burkina Faso). Visages fermés, ils avaient rendu hommage à leur guide, assassiné par les ravisseurs le jour de l'enlèvement. Les deux hommes avaient été enlevés le 1er mai dernier lors d'un séjour touristique dans un parc du Bénin.

