DIRECT. Les deux otages français libérés au Burkina Faso attendus vers 18 heures à Villacoublay

Ce qu'il faut savoir

Ils vont enfin refouler le sol français. Au lendemain de leur libération dans le nord du Burkina Faso, Laurent Lassimouillas et Patrick Picque doivent atterrir aux alentours de 18 heures, samedi 11 mai, sur la base de Villacoublay (Yvelines). Ils seront accueillis par le président Emmanuel Macron et plusieurs hauts responsables du gouvernement et de l'armée. Suivez leur retour des deux otages sur franceinfo.fr.

Ils avaient disparu le 1er mai. Les deux touristes français ont été libérés par les forces spéciales françaises, vendredi, dans le nord du Burkina Faso. Les deux enseignants avaient été enlevés il y a dix jours lors d'un séjour touristique dans le parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin.

Deux militaires sont morts au cours de l'opération. Au cours de cette opération, deux soldats français ont été tués dans l'assaut. Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont appartenaient au commando Hubert de la Marine nationale. Un hommage national leur sera rendu, mardi, à Paris. "Ils ont donné leur vie pour en libérer d'autres", a écrit Emmanuel Macron sur Twitter.

Les ex-otages adressent leurs "pensées aux familles". Les deux Français ont été accueillis par le président burkinabé, samedi matin. Lors d'une courte déclaration au palais présidentiel de Ouagadougou, ils ont présenté leurs "condoléances aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer."