Bénin : un corps retrouvé dans le parc national où ont disparu deux Français

Deux touristes français en vacances dans le parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin, ont disparu avec leur guide depuis mercredi.

Un cadavre a été retrouvé dans le parc national de la Pendjari, au Bénin, où deux touristes français ont disparu avec leur guide depuis mercredi. "Les responsables du parc national de la Pendjari ont annoncé la disparition, le mercredi 1er mai, de deux touristes français et de leur guide béninois (...) Un corps a été découvert aujourd'hui. Il n'a pas été identifié. On ne peut en tirer aucune conclusion sur le sort des trois personnes disparues", a déclaré le ministère de l'Intérieur béninois dans un communiqué publié samedi 4 mai sur Twitter.

Communiqué du Ministre de l'intérieur et de la sécurité publique relatif à la découverte d'un corps dans la partie septentrionale du #Bénin pic.twitter.com/dTSf99HUOk — Gouvernement du Bénin (@gouvbenin) 4 mai 2019

Le ministère français des Affaires étrangères affirmait samedi qu'il se refusait pour l'instant à parler d'enlèvement dans le cadre de cette disparition.

Le Bénin est considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, une région où opèrent de nombreux groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et l'Etat islamique. Mais selon des experts, le pays est devenu plus vulnérable ces derniers mois face à la stratégie d'expansion et de multiplication des fronts adoptés par les groupes armés.