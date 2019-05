Deux touristes français ont disparu dans le nord du Bénin

Les deux touristes ne sont pas rentrés à leur hôtel depuis mercredi, précise le quai d'Orsay.

Deux touristes français sont portés disparus au Bénin, a appris vendredi 3 mai franceinfo auprès du Quai d'Orsay. Ils n’ont pas regagné leur hôtel où ils étaient attendus mercredi soir. Les deux personnes sont recherchées activement avec le soutien des autorités béninoises.

Les deux Français visitaient le parc de la Pendjari, au nord du Bénin, avec un guide local. Le Centre de crise et de soutien et l'ambassade de France sont mobilisés et en lien étroit avec les autorités locales, a précisé le quai d'Orsay.

Sur son site internet, le ministère des Affaires étrangères précise que "le risque terroriste ne peut être totalement écarté" au Bénin. Il rappelle aux voyageurs que des attentats en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso ont montré que les groupes terroristes de la région ciblent les lieux où séjournent les étrangers. Le parc de la Pendjari se trouve par ailleurs dans une zone déconseillée par le site du quai d'Orsay.