VIDEO. \"J\'ai beaucoup de rêves à réaliser et de réponses pour les gens qui ne croient pas en moi\", confie le danseur Bboy haiper

Youcef Mecheri, 29 ans, a une scoliose au niveau du dos et un handicap au niveau des pieds. "J'ai perdu mon père j'avais 4 ans et ma mère j'avais 7 ans. Et après quand j'ai grandi, j’ai découvert que j'avais un handicap donc tout était fermé", raconte-t-il. Lorsqu'il avait 6 ans, Youcef marchait à même le sol, n'ayant pas de béquilles à ce moment-là.

En grandissant, le garçon se prend de passion pour le break. "Je voulais m'entraîner avec un groupe qui s'entraînait juste en bas de chez nous, en bas de notre bâtiment. Il y avait un chef de groupe qui me laissait toujours… c'est lui qui m'a invité, c'est lui qui m'a donné beaucoup de force pour continuer", se souvient Youcef avant d'ajouter : "Mais malheureusement, après il est parti et je suis resté avec le reste du groupe et ils ne m'ont pas accepté du tout."

Ils me disaient : "Toi, tu es avec les béquilles, impossible que tu puisses monter avec nous sur scène." Youcef Mecheri à Brut.

Malgré le rejet, Youcef a persisté. "Je m'entraînais 5 heures par jour quand j'étais chez moi, juste pour arriver au niveau international, en fait", lance-t-il. Aujourd'hui, Youcef a un objectif bien précis : être une star à Hollywood. "C'est ça mon objectif, en fait. Et après aussi, j'ai beaucoup de rêves à réaliser et j'ai beaucoup de réponses pour les gens qui ne croient pas en moi", commente-t-il.