Réchauffement climatique : repeindre les toits en blanc, une solution pour lutter contre la chaleur à l’intérieur des bâtiments

C. Guyon, J. Benzina, M. Mullot, N. Berthelot

Afin de faire baisser le thermomètre dans les intérieurs, il existe une solution : repeindre les maisons et les immeubles en blanc. Une mesure à la fois économique et écologique.

Imaginez la ville rose, Toulouse (Haute-Garonne), et son célèbre Capitole, repeints en blanc. Ou encore les fameux toits en zinc de Paris. Le blanc permet en effet d’engranger moins de chaleur. Parmi les exemples, les maisons des Cyclades en Grèce ou bien les façades de la casbah d’Alger la blanche (Algérie). L’idée commence à se développer en France.



Réfléchir jusqu’à 90 % des rayons solaires

Aymeric Mouret a décidé de repeindre le toit de son cabanon en blanc afin de protéger ses planches de surf, gonflées par la chaleur. Le résultat est immédiatement : on passe de 50 à 30 °C après seulement une couche. La technique du toit blanc permet de réfléchir jusqu’à 90 % des rayons du soleil et bloque ainsi le mécanisme de surchauffe à l’intérieur du bâtiment. Une entreprise bretonne a même mis au point sa propre peinture réfléchissante. Son revêtement naturel à base de coquilles d’huîtres améliore le confort et la facture énergétique.