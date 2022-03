Rencontre avec Raymond Depardon, le photographe qui a immortalisé la guerre d'Algérie

En 1961, Raymond Depardon a 19 ans quand il part pour la première fois en Algérie. Il se souvient de l'atmosphère qui règne alors, de l'autre côté de la Méditerranée. "À l'époque, on me disait 'Raymond, si tu te fais arrêter, tu caches tes films.' (...) C'était violent comme époque", raconte-t-il à France Télévisions. 60 ans plus tard, ses photos racontent les derniers mois de l'Algérie française, après sept ans d'une guerre fratricide et des milliers de morts.

Un photographe qui ne prend pas parti

Avec de simples clichés, Raymond Depardon dépeint la tragédie qui règne. Le photographe ne prend pas parti. Dans les rues d'Alger (Algérie), il capte le malaise quotidien de deux communautés qui se tournent le dos définitivement, après 130 ans de colonisation. Raymond Depardon a également suivi la délégation algérienne lors des négociations de paix, qui ont abouti le 18 mars 1962 aux accords d'Évian.