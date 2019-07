Coupe d’Afrique des Nations : l’Algérie sacrée

Vingt-neuf ans après leur dernier sacre, les Algériens ont remporté leur deuxième étoile au sein de la Coupe d’Afrique des nations, au Caire (Égypte). En finale face au Sénégal, les Fennecs se sont imposés sur le score de 1 à 0. Après les débordements observés un peu partout en France lors des précédents matchs de l’Algérie, un dispositif exceptionnel a été mis en place, notamment à Paris. "Vous l’entendez, depuis le coup de sifflet final, il y a de nombreuses scènes des liesses. Il y a même un feu d’artifice et un concert de klaxons. Ils sont plusieurs centaines à s’être rassemblés, évidemment beaucoup de supporters algériens. Ils sont de plus en plus nombreux", indique le journaliste Thomas Cuny, en duplex depuis les Champs-Élysées à Paris.



2 500 policiers et gendarmes à Paris

Et le journaliste d’ajouter : "Un mot sur le dispositif de sécurité mis en place. Il y a une forte présence policière du côté de Lyon, de Marseille (Bouches-du-Rhône). À Paris, 2 500 policiers et gendarmes ainsi que 300 pompiers ont été mobilisés. Les autorités redoutent de nouveaux débordements comme on a pu le connaître lors des précédents matchs. Mais pour l’instant, aucun débordement majeur n’est à signaler. L’Algérie est en train de fêter son titre actuellement sur les Champs-Élysées."

