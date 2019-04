Algérie, on écrit sur les murs...

Dans les rues d'Alger, la resistance s'organise.

Depuis le début du mouvement, les slogans algériens ont fait le tour du monde. La créativité s'exprime sur les banderoles... mais aussi sur les murs.

Ces jeunes expriment leur rejet du système, pinceaux et pots de peinture à la main.

Imad, 22 ans, est l'un d'entre eux.

« Ce sont des couleurs symbole du drapeau algérien.

C'est notre fierté, c'est notre identité. C'est la nouvelle Algérie."

Dans ces rues perpendiculaires à l'artère principale, les escaliers attirent les curieux.

Et l'élan créatif fait la fierté des Algérois.

"Je ressens beaucoup d'émotions, de joie, de choses profondes parce que il y a quelque chose qui se réveille dans l'âme de beaucoup.

Parce que trop longtemps les l'élan vital des gens était enfermé, prisonnier, et maintenant c'est libéré. Et ça va durer c'est profond."

«Ces jeunes nous ont rendu l'espoir, et vraiment chapeau. Mon Algérie est de plus en plus belle. »

Après les opérations de nettoyage, puis d'embellissement de leurs quartiers ,les jeunes algériens se sont fixé un nouveau défi : des opérations de réhabilitation d'espaces publics dans la capitale.