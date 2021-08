Algérie : ce que l'on sait des incendies en Kabylie et dans le nord du pays, qui ont fait au moins 42 morts

Après le Canada, la Grèce, la Turquie ou encore les Etats-Unis, l'Algérie est à son tour frappée par de gigantesques incendies. De nombreux départs de feu, plus de 70, selon le gouvernement algérien, se sont déclarés dans la soirée de lundi dans le nord du pays, notamment en Kabylie.

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, leur a attribué une origine criminelle. Mais la canicule qui touche le pays, sur fond de dérèglement climatique, a au moins créé des conditions favorables à leur essor. Le bilan humain s'est très rapidement alourdi. Les autorités recensaient au moins 42 morts en à peine 24 heures, dans la soirée du mardi 10 août.

Franceinfo revient sur la situation critique de l'Algérie, déjà durement touchée par la pandémie de Covid-19.

Des dizaines de feux dans le Nord

Plusieurs autorités algériennes ont livré des décomptes différents du nombre de sinistres, qui se comptent par dizaines. Mardi soir, la protection civile a fait état d'une centaine de feux dans 16 wilayas (une division administrative algérienne, équivalent de la préfecture). Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane, évoquait, lui, plus de 70 incendies dans 18 wilayas.

C'est le nord-est de l'Algérie qui est touché. La zone ne se limite pas à la Kabylie, mais s'étend de la frontière tunisienne à la wilaya de Blida, au sud d'Alger.

Des images mises en ligne par des journalistes algériens témoignent de l'étendue des incendies et de l'importance des dégâts.

Les villages de la commune d’Akbil à #Tiziouzou sont réduits en cendres. Les villageois livrés à eux même font face à ces flammes. #TiziBrule #Algerie pic.twitter.com/lRuRyW1LZ5 — INTERLIGNES (@inter_lignes) August 10, 2021

Le Premier ministre a affirmé à la télévision que le pays était "à un stade avancé de discussions avec des partenaires européens pour louer des avions anti-incendie", sans citer les pays contactés. Mercredi, le maire de Marseille, Benoît Payan, a proposé, sur Twitter, l'envoi de marins-pompiers de la ville.

La ville de @marseille se tient prête à envoyer des @MarinsPompiers des moyens et du matériel en Kabylie si l’Algérie nous en fait la demande. Toute notre solidarité nos sœurs et a nos frères algériens. pic.twitter.com/8P9e53pive — Benoît Payan (@BenoitPayan) August 11, 2021

Au moins 42 morts, dont des pompiers

Les différents bilans annoncés jusqu'ici évoquent un total d'au moins 42 morts. Mardi soir, le Premier ministre a affirmé que 17 civils avaient succombé dans les régions de Tizi Ouzou et Sétif.

De son côté, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé la mort "en martyrs" de 25 militaires lors d'opérations contre les incendies "dans les montagnes de Bejaïa et Tizi Ouzou", dans laquelle 14 de leurs camarades ont été blessés. Leur intervention a "permis de sauver des flammes 110 citoyens", a salué le ministère. de la Défense nationale.

Ces bilans menacent de s'alourdir, de nombreuses autres régions étant touchées par les incendies. On ignore par ailleurs le nombre de personnes contraintes d'évacuer leur domicile pour échapper aux flammes. Sur les réseaux sociaux, les appels à la solidarité avec les sinistrés et les hôpitaux, et les offres d'assistance matérielle et médicale, se sont multipliés. Des collectes de dons ont eu lieu dès mardi, notamment à Alger, comme le montre un journaliste de France 24.

En ce moment à #Alger des dizaines de jeunes mobilisés sans relâche pour la collecte des dons. Ils sont distribués par des passants, automobilistes et citoyens pour venir en aide aux victimes des incendies à Tizi Ouzou et plusieurs autres wilayas du pays. #Algérie #incendies pic.twitter.com/7zSrGRTdzz — Moncef Ait-Kaci (@Moncefaitkaci) August 10, 2021

Le gouvernement évoque une origine criminelle

En déplacement à Tizi Ouzou, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a estimé que ces incendies avaient une origine humaine. "Cinquante départs de feu en même temps, c'est impossible. Ces incendies sont d'origine criminelle", a-t-il déclaré.

"Des analyses préliminaires au niveau de la région de Tizi Ouzou ont montré que les sites de déclenchement des incendies ont été soigneusement sélectionnés" pour être difficiles d'accès pour les secours et causer le plus de dégâts possible, a affirmé le Premier ministre dans un communiqué, mardi soir.

Mardi, au moins quatre personnes accusées d'avoir allumé des feux ont été arrêtées : un à Annaba, selon l'agence de presse algérienne APS, et trois à Médéa, selon la radio publique algérienne. L'un de ces trois suspects a avoué, a affirmé le Premier ministre.

Le sujet des incendies criminels était déjà sur la table en Algérie. Début juillet, trois personnes avaient été arrêtées après que les flammes eurent ravagé 1 500 hectares de forêt dans le massif des Aurès. Le 25 juillet, Abdelmadjid Tebboune a annoncé avoir ordonné l'élaboration d'un projet de loi punissant les auteurs d'incendies criminels de forêts de peines allant jusqu'à 30 ans de prison ferme, voire la perpétuité si l'incendie a causé des morts.

Un contexte climatique explosif

Si leur cause directe n'est pas établie, ces feux se sont déclarés dans un contexte climatique très propice. L'Algérie, touchée chaque été par des feux de forêt, vit une saison particulièrement chaude et pauvre en précipitations.

L'Office national de la météorologie prévoit des températures supérieures à 35 voire 40 °C sur la majorité du pays mercredi, avec un pic à 47 °C dans plusieurs zones, dont celle de Tizi Ouzou. Dix-neuf wilayas du nord du pays sont placées en vigilance orange canicule. Les feux sont par ailleurs propagés par des vents importants, qui compliquent la tâche des pompiers, a expliqué le conservateur des forêts Youcef Ould Mohamed à l'agence APS.