Feuilleton : les animaux menacés de la savane sud-africaine

La formule "big five" a été inventée par Ernest Hemingway et désignait des trophées de chasse. Ce sont les cinq animaux les plus prestigieux de la savane africaine, mais ils sont pour certains menacés. Le lion est par exemple la cible des chasseurs, et le rhinocéros, cible des braconniers pour sa corne. Au petit matin, avec leurs petits cris, les animaux font savoir qu’ils ont faim. C’est l’heure du biberon pour Rayan, un mâle de 18 mois, et Ève, une jeune femelle d’un an.

Un marché noir important de corne

Un orphelinat d’Afrique du Sud abrite une vingtaine de rhinocéros. Tous ces jeunes rhinocéros ont en commun d’avoir un passé tragique. Le braconnage tue chaque année plus de 1 000 rhinocéros en Afrique du Sud et laisse des dizaines de bébés orphelins. Un fléau que les membres de l’orphelinat entendent bien combattre. La corne de ces animaux, à qui l’on prête dans certains pays asiatiques des vertus thérapeutiques, se vend entre 50 000 et 70 000 euros le kilo au marché noir.

