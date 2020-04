Confinement en Afrique du Sud : police et armée accusées d'abus de pouvoir

Les images sont saisissantes. L’armée a été déployée pour contrôler le confinement dans le quartier sensible d'Alexandra à Johannesburg. Mais les réseaux sociaux ont aussi largement publié des images montrant des membres des forces de l'ordre molestant des habitants, à Alexandra et dans d'autres townships du pays, pour faire respecter le confinement.

"I am staying in one room with five others, how can I stay in there all day? They must just come and arrest us," he replied. https://t.co/sJUC5oYI6V