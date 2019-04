Afrique du Sud : un braconnier tué par un éléphant avant d'être dévoré par des lions

Un homme, qui tentait de braconner un rhinocéros dans le parc national Kruger (Afrique du Sud), a été piétiné, le 1er avril, par un éléphant, avant d'être dévoré par des lions, rapporte la BBC, dimanche 7 avril. Ses complices ont alerté le lendemain du drame la famille de la victime, qui a ensuite prévenu le parc.

Dans un communiqué publié le 6 avril, la police sud-africaine explique que seuls le crâne du braconnier et son pantalon ont été retrouvés. Une opération a été lancée pour retrouver les complices de la victime : trois hommes, âgés de 26 à 35 ans, ont été arrêtés, tandis que deux fusils de chasse et des munitions ont été saisis.

"Entrer illégalement et à pied dans le parc national Kruger n'est pas raisonnable. Cela représente de nombreux dangers et cet incident en est la preuve", a réagi auprès de la BBC le directeur général de la réserve, Glenn Phillips.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh