Afrique du Sud : des surfeurs adoptent les planches en bois

C'est un produit polluant. Les planches de surf sont habituellement en mousse de polyuréthane. Mais une alternative est pourtant possible : surfer sur des planches en bois. À Muizenberg, en Afrique du Sud, tout le monde s'y met. "Ça a vraiment ravivé mon amour pour le surf, parce que c'est une sensation complètement différente. C’est différent quand tu rames, c'est différent quand tu surfes", explique Matthehw Kramer, surfer.

Des blanches fabriquées en cèdre japonais

Patrick Burnett fabrique ces fameuses blanches en bois. "Le bois c'est un matériel unique et il lui faut un design particulier", indique le passionné. Le cèdre japonais sert de matière première. Il est produit en Afrique du Sud dans des plantations durables. Au total, une planche demande 60 heures de travail. Ces planches en bois ont de plus en plus de succès, mais elles restent encore largement minoritaires. Patrick Burnett est convaincu de s'inscrire dans le sens du progrès.