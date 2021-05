Kaboul : un attentat vise une école de filles, 50 morts

Le dimanche 9 mai était un jour de deuil à Kaboul. Sur les hauteurs de la capitale afghane, des tombes ont été creusées par dizaines pour les victimes du terrible attentat qui a frappé la ville, samedi en fin d’après-midi. Une école de filles a été visée dans l’ouest de Kaboul par une voiture piégée puis deux explosifs, alors que les lycéennes tentaient de fuir dans la panique.

L’attentat le plus meurtrier depuis un an

Plus de 50 personnes sont mortes, dont une majorité de jeunes adolescentes. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier à Kaboul depuis un an. L’attaque intervient alors que les forces américaines ont entamé le retrait de leurs derniers soldats du pays. "On voit bien là que c’est tout le projet politique d'éducation, notamment des filles, qui avait été porté par les États-Unis depuis 2001 (…) qui est attaqué", explique Marc Hecker, chercheur à l’Institut français des relations internationales.