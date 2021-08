Géopolitique : quel avenir pour l'Afghanistan ?

Les files d'attente s'allongent devant des banques fermées à Kaboul, en Afghanistan, mardi 31 août. Comment les talibans peuvent-ils gérer une économie en ruine ? Le pays souffre déjà d'une grande crise de liquidités. Les États-Unis ont bloqué l'accès à la réserve de la Banque centrale afghane, et l'aide internationale est suspendue jusqu'à nouvel ordre : plus de 8 milliards de dollars, plus de 40% du PIB afghan. Les talibans comptent sur le prélèvement du droit de douanes pour compenser cette perte.



Des alliés déjà en place

"Une large partie du droit de douanes a été détournée par les fonctionnaires, aujourd'hui on peut penser que les talibans sont à même d'avoir une imposition un peu plus efficace, mais ça va pas compenser la perte de l'aide internationale", analyse Gilles Dorronsoro, professeur de sciences politiques. Le mouvement islamiste a également déclaré avoir renoncé à l'argent issu de la culture du pavot, sa principale source de financement jusqu'alors. Pour affronter cette situation économique désastreuse, les talibans peuvent compter sur leur allié historique, le Pakistan, mais aussi la Russie et la Chine.