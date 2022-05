Afghanistan : une dizaine de femmes manifestent à Kaboul contre le voile intégral

"Justice, justice ! La burqa, ce n'est pas notre (voile)." Une dizaine d'Afghanes ont manifesté, mardi 10 mai, la plupart le visage découvert, dans les rues de Kaboul, pour protester contre la décision des talibans de rendre obligatoire pour les femmes le port du voile intégral en public. Ces femmes ont réussi à marcher sur près de 200 mètres dans le centre de la capitale, avant d'être stoppées dans le calme par des combattants talibans qui ont aussi intimé à la presse de quitter les lieux.

Le gouvernement a publié samedi un décret, approuvé par le chef suprême des talibans et de l'Afghanistan, ordonnant aux femmes de couvrir intégralement leurs corps et visage en public. Les talibans ont précisé que leur préférence allait, au nom de la "tradition", à la burqa, ce voile intégral le plus souvent bleu et grillagé au niveau des yeux, mais que d'autres types de voile ne laissant apparaître que les yeux seraient tolérés. Ils ont aussi estimé qu'à moins que les femmes n'aient de raison pressante de sortir, il était "mieux pour elles de rester à la maison".

"Nous voulons vivre comme des êtres humains, pas comme des animaux retenus captifs dans le recoin d'une maison", a déclaré publiquement l'une des manifestantes, Saira Sama Alimyar. Dans la capitale, le décret n'a pas semblé être immédiatement suivi d'effet, nombre de femmes continuant à marcher dans les rues le visage découvert, ou alors le cachant à l'aide d'un masque.