Document France 2 En Afghanistan, plus de la moitié de la population est menacée par la famine

Quelque 23 millions de personnes sont menacées par la faim en Afghanistan, soit 55% de la population, selon l'ONU. Aucun Etat n'a pour l'instant reconnu le gouvernement des talibans, fondamentalistes islamistes revenus au pouvoir en août 2021 après une offensive éclair. Depuis cette date, l'aide internationale, qui finançait environ 80% du budget afghan, a été interrompue. Les Etats-Unis ont par ailleurs gelé 9,5 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale afghane, le chômage a explosé et les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois.

Dans les rues de Kaboul, les femmes et les enfants sont de plus en plus nombreux à mendier ou quémander un morceau de pain à l'entrée des boulangeries. "Je n'ai que des oignons", raconte une mère de famille, qui a fui l'avancée des talibans en août après la mort de son mari.

Cette crise humanitaire a poussé les talibans à demander de l'aide internatioanle. Des vivres ont commencé à arriver à Kaboul et une résolution de l'ONU a été adoptée, favorisant la distribution de nourriture pendant un an. La communauté internationale attend cependant de voir comment les fondamentalistes islamistes gouvernent, après avoir piétiné les droits humains lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001. Une délégation talibane doit discuter avec des diplomates occidentaux à Oslo, en Norvège, à partir du lundi 24 janvier. Ces échanges se concentreront sur les questions humanitaires et "ne constituent pas une légitimation ni une reconnaissance" du gouvernement islamiste, selon la ministre norvégienne des Affaires étrangères.