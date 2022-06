Afghanistan : un double séisme a fait 920 morts selon un bilan provisoire

Un double séisme a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin. Le bilan provisoire est déjà très lourd, avec 920 personnes décédées et 600 blessés.

Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin, un double séisme a touché le sud-est de l'Afghanistan. Au lendemain, dans la province de Paktika, un hélicoptère apporte un premier secours aux sinistrés. Le séisme a été particulièrement ressenti dans cette province reculée, à 200 km au sud de Kaboul (Afghanistan), non loin de la frontière avec le Pakistan. Les infrastructures médicales y sont des plus réduites. Dans les villages de la région, les habitants s'organisent avec les moyens du bord pour se porter assistance. Le dernier bilan fait état de 920 morts et de 600 blessés.

L'Union européenne prête à fournir de l' aide

Le bilan n'est que provisoire : de nombreuses victimes se trouvent encore sous les gravats des maisons effondrées. Pays parmi les plus pauvres du monde, l'Afghanistan ne dispose guère de moyens pour faire face à ce type de catastrophe majeure. Le gouvernement afghan a d'ores et déjà sollicité les agences internationales pour qu'elles apportent en urgence une aide aux sinistrés. L'Union européenne a fait savoir qu'elle se tenait prête pour fournir cette aide et coordonner les secours.