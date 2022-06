DIRECT. Afghanistan : le bilan du séisme s'alourdit à au moins 920 morts et 600 blessés, selon les autorités

Ce qu'il faut savoir

Le bilan s'alourdit d'heure en heure. "Au moins 920 personnes ont été tuées et 600 blessées" dans le séisme qui a secoué le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin, a déclaré en conférence de presse le ministre adjoint des Catastrophes naturelles, Sharafuddin Muslim. Le tremblement de terre a touché les provinces de Paktika et de Khost, à la frontière avec le Pakistan. Suivez notre direct.

Un séisme de magnitude 5,9. Le tremblement de terre est survenu à une profondeur 10 km, mercredi, selon l'Institut sismologique américain (USGS). Toujours selon cette source, une deuxième secousse de magnitude 4,5 a frappé quasiment au même endroit à la même heure.

Des secousses ressenties jusqu'à Kaboul, à 200 km de l'épicentre. Le séisme a été ressenti dans plusieurs provinces de la région, et aussi dans la capitale Kaboul, située à environ 200 km au nord de l'épicentre du tremblement de terre. Il l'a également été au Pakistan voisin, mais aucun dégât ni victime n'y a été immédiatement recensé.

Le Pape François exprime sa solidarité envers les victimes. "J'exprime ma sympathie aux blessés et aux personnes touchées par le tremblement de terre. Et je prie en particulier pour ceux qui ont perdu la vie et leurs familles", a déclaré mercredi le souverain pontife en italien à la fin de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre.