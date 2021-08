Afghanistan : un avion français a évacué une quarantaine d'Européens mardi matin, indique l'état-major

Un avion français a évacué une quarantaine d'Européens de Kaboul mardi 17 août au matin, a indiqué le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées sur franceinfo.

Sur les deux avions militaires mobilisés pour l'évacuation des Français et Européens d'Afghanistan, "un premier avion a pu se poser cette nuit à Kaboul et récupérer déjà une première partie des ressortissants à évacuer, avec une première boucle vers les Émirats arabes unis qui est un peu notre hub", a expliqué le général Burkhard.

D'abord les Européens, ensuite les Afghans

Pour l'instant, "un peu plus d'une quarantaine de personnes ont été évacuées", il s'agit de "ressortissants français mais aussi européens", précise le chef d'état-major. Au total, il reste "quelques dizaines de ressortissants français" qui doivent être évacués, après un premier "gros flux" ces derniers mois.

"Ensuite il y a la situation des Afghans, en particulier les Afghans qui avaient travaillé avec l'armée française et avec les services français en Afghanistan, pour lesquels on a un devoir de porter assistance", énonce le général. Mais il n'avance pas de chiffre précis : "On est plutôt de l'ordre de quelques centaines" de personnes.