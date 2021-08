DIRECT. Afghanistan : les talibans annoncent une "amnistie générale" pour tous les fonctionnaires d'Etat

#VAR Ce sont désormais environ 5 000 hectares qui ont brûlé à cause du feu de forêt de Gonfaron, selon le dernier point de la préfecture. Il a touché une centaine d'habitations et entraîné l'évacuation de six campings (et non douze comme annoncé précédemment par la préfecture), et le confinement des résidents d'un centre de vacances.