Afghanistan : sous le règne des talibans, drame sanitaire et exclusion

A Lashkar Gah (Afghanistan), c’est un hôpital d’une autre époque, vieillot, dépourvu de matériel et en manque de personnel. Il accueille pourtant beaucoup de malades, surtout des enfants. Ils souffrent de malnutrition ou du choléra et sont dans un état critique. Un ​an après l’arrivée au pouvoir des talibans, la situation sanitaire dans le pays est de plus en plus dramatique. "Les talibans s’entraident, mais nous on ne voit rien venir, ils se désintéressent des pauvres", confie une femme.

Classes clandestines

Il y a un an, les talibans entraient dans Kaboul. Aujourd’hui, ils sont omniprésents dans les rues de la capitale. Leur victoire a mis fin à deux décennies de combats et la sécurité est leur plus grand succès. Pour le reste, tout est à reconstruire. Ce qui est surtout visible depuis l’arrivée des talibans au pouvoir ce sont les interdictions, pour les femmes et les jeunes filles, toujours privées d’école. Depuis, des classes clandestines se multiplient.