Afghanistan : plusieurs maires français se disent prêts à accueillir des réfugiés afghans

Deux jours après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, au moins huit maires français ont déclaré sur Twitter être prêts à accueillir des réfugiés afghans.

Le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, estime que "l'histoire de Marseille se confond avec celle des persécutés, des pourchassés, des affamés, venus ici pour survivre et puis vivre." C'est pourquoi il assure que les personnes qui viennent "de Kaboul où d’ailleurs" auront "toujours une place" dans la ville qu'il dirige.

La maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian, met en avant la "longue tradition de ville hospitalière" de Strasbourg, aujourd'hui "prête à accueillir les Afghans et Afghanes qui cherchent refuge en France et arriveront sur notre sol." En tant que "maires écologistes", Emmanuel Denis, à Tours, et Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, disent répondre "au devoir d'humanité de la France" et annoncent eux aussi que leurs villes sont "prêtes à accueillir" les Afghans qui fuient leur pays.

Un "devoir en tant que maire" et un "devoir pour la France"

Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, assure que sa commune "répondra au devoir d'humanité de la France". Comme ses homologues de Strasbourg et de Tours, il interpelle le président de la République, Emmanuel Macron, en lui assurant avoir les "conditions d'accueillir dignement".

Eric Piolle, le maire EELV de Grenoble, estime que l'accueil de réfugiés afghans est "un devoir en tant que maire" et "un devoir pour la France". Il rappelle, auprès de franceinfo, que sa ville a déjà accueili "les Chiliens, les Arméniens, il y a à peu près un siècle, les mouvements des boat people, quelque soit la situation économique". Il précise par ailleurs que mardi 17 août au matin, des réunions se sont tenues à Grenoble pour étudier "avec les bailleurs sociaux, les services de la ville, quels moyens physiques, dont nous disposons aujourd'hui, peuvent être mis au service de cela".

Le maire PS de Clermont-Ferrand exprime de son côté la "solidarité" de sa commune "face aux drames humains en cours en Afghanistan". Olivier Banchi assure qu'elle "sera au rendez-vous pour accueillir celles et ceux qui sont menacés dans leur liberté" et ajoute que "nous devons être à la hauteur de nos valeurs."

Des "valeurs humanistes et de fraternité"

Le maire de Laval, Florian Bercault, explique que, "fidèle à ses valeurs d’humanité, de solidarité et d’ouverture, et respectant le droit d’asile, Laval prendra toute sa part dans l’accueil d’afghans qui fuient leur pays", rapporte France Bleu Mayenne.

Le maire de Nancy, Mathieu Klein, a quant à lui annoncé, lors d'un Facebook live organisé à destination des habitants mardi, et auquel a assisté France Bleu Sud Lorraine, que la Ville et le département de Meurthe-et-Moselle "prendront leur part à cet accueil républicain des réfugiés afghans que la France devra accueillir". L'élu annonce par aileurs avoir "saisi" le président de la République, avec la présidente du département, pour exprimer "leur indignation et leurs craintes devant la reprise du pays par les Talibans" et rappeler que "la priorité aujourd'hui est de sauver la vie des Afghans qui se sentent réellement menacés."

A Rouen, le maire et ses adjoints estiment que c'est un "devoir" au nom "des valeurs humanistes et de fraternité" de la ville. Ils prévoient d'accueillir des réfugiés afghans, en collaboration avec le centre dramatique national (CDN). Selon France Bleu Normandie, une liste de plusieurs dizaines de personnes à évacuer de toute urgence a été établie. Parmi eux se trouvent des artistes, des intellectuels, des défenseurs des libertés et des femmes, des personnes qui pourront être accueillies en résidence d'artistes.