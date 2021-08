DIRECT. Afghanistan : les évacuations se poursuivent dans des conditions difficiles à l'aéroport de Kaboul

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AFGHANISTAN

: Ce n'est pas le son de cloche de l'Allemagne. Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères, affirme lui que les talibans contrôlent les environs de l'aéroport, comme le reste de Kaboul, et qu'"aucun travailleur local ni aucun citoyen afghan" ne parvient plus à y accéder. Un premier avion militaire allemand qui a décollé de la capitale afghane n'a réussi à emporter que sept ressortissants afghans. Un second vol a depuis été organisé avec 125 personnes à bord, dont d'autres Afghans.

: Ces évacuations dépendent de la capacité des étrangers et des Afghans candidats à l'exil à atteindre l'aéroport de Kaboul. Les talibans ont affirmé aux Américains être "prêts à protéger l'acheminement en toute sécurité des civils vers l'aéroport", a affirmé le conseiller de Joe Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan.



Des personnes ont tout de même été "refoulées, repoussées ou même battues", et la situation est très changeante, mais "dans l'ensemble, nous avons constaté que les gens ont pu arriver à l'aéroport", affirme le conseiller américain, qui explique qu'un canal de communication est ouvert avec les talibans "pour essayer de résoudre ces problèmes".

: Ce travail d'évacuations est loin d'être terminé. Un responsable de l'état-major américain, le général Hank Taylor, a expliqué que des renforts militaires allaient arriver dans les prochaines 24 heures pour accélérer les évacuations : "Au maximum de nos capacités, nous tablons sur 5 000 à 9 000 départs par jour". Ils espèrent pouvoir continuer jusqu'à la date prévue de leur départ du pays, le 31 août.

: Un responsable de la Maison Blanche, qui parle anonymement à l'AFP, affirme que l'armée américaine a évacué près de 2 000 réfugiés afghans vers les Etats-Unis depuis la chute de Kaboul dimanche. Et qu'elle a évacué plus de 3 200 autres personnes, notamment du personnel américain.

: Commençons par faire le point sur l'actualité de ces dernières heures :



Les évacuations se poursuivent depuis Kaboul. Selon un responsable de la Maison Blanche, l'armée américaine a sorti du pays près de 2 000 réfugiés afghans et 3 200 autres personnes depuis ce week-end. En France, 41 premiers exfiltrés sont arrivés à Paris hier.





Près de 1 900 pompiers sont toujours mobilisés sur trois fronts, dans l'arrière-pays de Saint-Tropez (Var), près de Narbonne (Aude) et à Beaumes-de-Venise (Vaucluse). L'incendie le plus important a lieu dans le Var, où les flammes ont parcouru 6 700 hectares depuis le massif des Maures.



#HAITI Le bilan du séisme de samedi s'est alourdi à au moins 1 914 morts et près de 10 000 blessés, alors que la tempête tropicale Grace est arrivée dans le pays.