Afghanistan : les talibans s'emparent d'une capitale provinciale pour la première fois depuis le début de leur offensive

L'offensive en Afghanistan des talibans, qui n'avaient jusqu'ici conquis que des territoires ruraux, a franchi un nouveau cap avec la prise d'une capitale de province, Zaranj, vendredi 6 août. Ils profitent du retrait des troupes internationales, qui a débuté en mai et doit s'achever avant le 31 août.

Zaranj est une petite ville, capitale de la province de Nimroz, et située à la frontière avec l'Iran. Elle a avant tout une importance économique et permet aux talibans d'étendre leur contrôle sur les frontières du pays. Ces dernières semaines, de nombreux afghans avaient fui en Iran en passant par Zaranj, rapporte le New York Times (en anglais).

Les insurgés ont pénétré à Zaranj sans rencontrer "aucune résistance", a déclaré à l'AFP Roh Gul Khairzad, la gouverneure adjointe de la province. Leur victoire pourrait avoir un effet symbolique fort sur le moral de l'armée afghane.

Un ancien porte-parole du président tué à Kaboul

Plusieurs autres capitales de provinces afghanes, encerclées depuis des semaines par les talibans, sont la cible d'offensives. L'armée a lancé mercredi une contre-offensive à Lashkar Gah, dans la province du Helmand, voisine de celle de Nimroz. Et le ministère de la Défense a affirmé vendredi que les talibans avaient été chassés de Sheberghan, plus au Nord.

Les talibans ont par ailleurs revendiqué l'assassinat vendredi à Kaboul de Dawa Khan Menapal, un ancien porte-parole adjoint du président afghan Ashraf Ghani, qui dirigeait le service de communication du gouvernement.

Le Royaume-Uni a appelé tous ses ressortissants à quitter immédiatement l'Afghanistan au vu d'une "situation sécuritaire qui empire".