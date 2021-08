Afghanistan : les talibans poursuivent leur offensive

En Afghanistan, les forces militaires sont seules et dépassées face aux attaques des talibans. Ces derniers ont conquis une sixième capitale provinciale, contraignant à l'exil des populations effrayées. Comme un retour en arrière, 20 ans après l'arrivée des troupes américaines dans le pays, en 2001. Les hommes de Georges Bush avaient alors chassé du pouvoir les talibans, des fondamentalistes religieux et soutiens d'Oussama Ben Laden, ordonnateur des attentats 11 septembre.



Ils occupent les campagnes et encerclent les villes

Joe Biden a annoncé au 31 août le retrait des derniers soldats américains sur le terrain, laissant un pays en plein chaos. Face aux 300 000 soldats de l'armée afghane, dirigée par un gouvernement faible, sous-équipée et minée par les désertions, il y a entre 60 000 et 100 000 talibans, très rapides sous les ordres de leur chef, Haibatullah Akhunzada. Leur stratégie : occuper les campagnes et encercler les villes. "Les talibans battent et pillent les gens, s'il y a une jeune fille dans la famille, ils la prennent de force", dénonce une jeune femme afghane.

Parmi Nos sources :

Dernier point de situations par les Nations Unies

Sébastien Boussois, docteur en sciences politique, auteur « Daech, la suite », éditions de l’Aube, 2019

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/fs87_hecker_tenenbaum.pdf

Evolution de la situation en cartes

Liste non exhaustive