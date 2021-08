Afghanistan : une sixième capitale régionale aux mains des talibans

J. Boudier, C. Botella

Jour après jour, l’avancée des talibans est inexorable en Afghanistan. Depuis dimanche 8 août, leur drapeau flotte au-dessus du marché de Kunduz, l’une des villes majeures du nord du pays. En deux jours, trois capitales de province sont tombées aux mains du groupe armé, qui détient désormais l’essentiel de la région du nord, malgré la résistance de l’armée régulière. Des milliers de réfugiés ont rejoint Kaboul, la capitale, pour fuir les combats et la violence des talibans. "Les talibans ont pris nos régions et nous ont forcés à partir, on était coincés au milieu des combats", témoigne une femme.

Un émissaire américain envoyé au Qatar

La situation se dégrade depuis le retrait des forces américaines. Lundi, le gouvernement de Joe Biden a renouvelé sa confiance en l’armée afghane pour contrer l’offensive des talibans. "Ils ont de nombreux avantages que les talibans n’ont pas, maintenant, ils doivent en tirer profit", a déclaré John Kirby, le porte-parole du Pentagone. Les Américains ont envoyé un émissaire à Doha, au Qatar, pour tenter de négocier un accord politique avec les talibans.