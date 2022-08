Afghanistan : face à une crise économique sévère, les talibans répriment la mendicité

Une violente crise économique frappe l'Afghanistan depuis l'arrivée des talibans et les sanctions qui touchent le pays. Mais même la mendicité est sévèrement réprimée par le régime.

Les visages sont invisibles, couverts en respect de la loi imposée par les talibans. Pourtant, ces femmes sont les figures de la famine en cours à Kaboul (Afghanistan). "On ramasse les déchets en plastique pour gagner un peu d'argent", témoigne l'une d'entre elles. Par dizaines, avec leurs enfants, elles s'assoient sur les trottoirs de la capitale, devant les commerces, réduites à la mendicité. "On s'est assises ici parce qu'on espère que quelqu'un nous donne de l'argent pour acheter du pain pour nos enfants, pour survivre, car il n'y a pas de travail", confie une autre femme.

Des rassemblements de femmes mendiantes par dizaines

Un client ajoute quelques afghanis (monnaie afghane) de plus à sa commande quotidienne, signe que le boulanger peut distribuer une ration de pain. De quoi soulager un peu la faim des enfants. "On les voit devant chaque boulangerie, 10, 15, 40 ou même 50 parfois", explique Najib, le boulanger en question. Mais beaucoup de femmes sont enfermées avec leurs enfants pour des faits de mendicité que le pouvoir taliban condamne et qualifie de "criminels".