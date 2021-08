Afghanistan : Emmanuel Macron "condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes" à Kaboul

Le président de la République, Emmanuel Macron, a condamné, jeudi 26 août dans la soirée, "avec la plus grande fermeté les attaques terroristes" survenues près de l'aéroport de Kaboul et revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI). Alors qu'aucun bilan officiel n'a été communiqué – douze militaires américains ont notamment été tués – le chef de l'Etat exprime, dans un communiqué, "ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes, adresse son soutien aux blessés, et salue l'héroïsme de celles et ceux qui sont sur le terrain pour mener à bien les opérations d'évacuation".

La France va poursuivre les opérations d'évacuation

Emmanuel Macron a également promis que "la France mènera [les opérations d’évacuation] à leur terme et maintiendra dans la durée l'action humanitaire et de protection des Afghans menacés". En visite à Dublin (Irlande), il a promis que la France allait tenter d'évacuer encore "plusieurs centaines" d'Afghans de Kaboul, ajoutant que Paris faisait "le maximum" pour y arriver mais sans garantie en raison de la situation sécuritaire "extrêmement tendue" à l'aéroport.