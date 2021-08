Afghanistan : des évacuations dans la peur et le chaos

Depuis la chute de Kaboul, une foule d'hommes et femmes afghans sont massés aux abords de l'aéroport, dans l'espoir de fuir le pays. Le président américain Joe Biden juge les évacuations parmi les plus difficiles de l'histoire, et l'Europe estime impossible d'évacuer tout le personnel afghan de Kaboul avant le 31 août.