Deux départements, le Rhône et la Loire, sont placés en vigilance orange vendredi à cause de vents forts.

Le trafic SNCF est perturbé en Isère et dans la Loire à cause des vents vendredi 29 mars dans la matinée, ont appris France Bleu Isère et France Bleu Saint-Étienne Loire. Les départements du Rhône et de la Loire sont placés en vigilance orange "vent" par Météo France.

En Isère, trafic interrompu entre Lyon et Grenoble

En Isère, les lignes Grenoble-Chambéry et Lyon-Grenoble sont concernées. Des arbres sont tombés sur les voies, ce qui provoque des pannes électriques. La circulation des trains est interrompue entre Lyon et Grenoble. Une bâche flottante a été repérée sur des installations électriques vers Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Sur la ligne entre Grenoble et Chambéry, le retour à la normale n'est pas prévu avant vendredi midi, précise la SNCF.

D'importants retards dans la Loire

Dans la Loire, des arbres sont aussi tombés sur les voies. Le trafic des TER est fortement perturbé. Les lignes Saint-Étienne-Lyon Perrache et Saint-Étienne-Montbrison accusent de nombreux retards et de trains sont supprimés. Sur ses réseaux sociaux, la SNCF annonce qu’au moins deux arbres tombés sur les voies, l'un à Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire, l'autre à Vernaison, dans le Rhône, empêchant les TER de circuler.