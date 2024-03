Intempéries : la Loire et le Rhône placés en vigilance orange pour "vent" vendredi

Attention aux bourrasques dans le centre-est du pays. La Loire et le Rhône ont été placés en vigilance orange "vent" pour la journée du vendredi 29 mars, a précisé Météo-France sur son site jeudi. L'alerte s'étend de minuit à 16 heures. "Les rafales de vent attendues sont généralement comprises entre 60 et 90 km/h en plaine, 90 à 110 km/h sur les sommets, voire plus sur les plus hauts sommets alpins", a détaillé le prévisionniste.

Le vent sera encore plus fort sur le relief du Pilat, ajoute Météo-France qui anticipe des "rafales atteignant 100 à 110 km/h", qui pourront "se propager en vallée du Gier, jusqu'à Givors, voire jusqu'à l'est lyonnais".

Le temps pour la journée de vendredi s'annonce encore agité dans tout l'Hexagone. Les pluies arrivées en cours de nuit précédente arroseront en matinée les régions allant du Grand-Est à la Bourgogne, la Franche-Comté, le nord de l'Auvergne, le Limousin et l'Aquitaine, et les Pyrénées, où il neigera au-delà de 2 000 mètres.

Le temps sera plus sec, mais très venté de Rhône-Alpes vers la région Paca, le Languedoc-Roussillon, le nord de Midi-Pyrénées ainsi que sur la Corse. Le vent de sud à sud-est atteindra 60 à 80 km/h en bord de Méditerranée et dans le domaine de l'Autan. Sur les crêtes pyrénéennes, les rafales atteindront 70 à 80 km/h sur l'ouest de la chaîne et 100 à 110 km/h à l'est.