Direct Tempête Nelson : une femme légèrement blessée sur l'île d'Yeu après les rafales de vent d'hier soir

#TRAVAIL "Plus il y aura de Français au travail, moins on aura de problème de budget." Le Premier ministre ne cache pas non plus que la future réforme de l'assurance-chômage est aussi envisagée pour réduire le déficit de la France, à 5,5% du PIB en 2023, bien au-delà des 3% visés par le gouvernement en 2027. Un Français de plus qui travaille, "c'est moins d'allocations chômage versées, c'est aussi plus de cotisations [sociales] payées et de recettes fiscales" pour l'Etat. #DEFICIT